Не менее 25 тонн серной кислоты разлилось при опрокидывании автоцистерны в ВКО

Кадр из видео с места происшествия: facebook.com/depecovko

В Восточно-Казахстанской области в результате опрокидывания КамАЗа с автоцистерной на землю вылилось 25 тонн серной кислоты, сообщается в .

Дорожная авария произошла в среду, 5 октября, на 227 км трассы "Усть-Каменогорск – Рахмановские ключи", недалеко от села Ново-Хайрузовка (Катон-Карагайский район).

"В результате дорожной аварии произошло опрокидывание​ грузового спецтранспорта​ КамАЗ с автоцистерной (г/н 715 ADC 09). В результате аварии на земельный участок площадью около 50 квадратных метров из автоцистерны вытекла серная кислота общей массой в 25 тонн", – говорится в публикации.

В пресс-службе Департамента экологии по ВКО отметили, что их сотрудники выехали на место происшествия и отобрали пробы почвы для определения степени загрязнения почвенного покрова.

Кроме того, в целях нейтрализации серной кислоты и локализации очага загрязнения ТОО "Казцинк" выделило 15 тонн извести, которой была покрыта поверхность загрязненного участка.

"Поясняем, что в силу статьи 136 Экологического кодекса РК лицо, действия или деятельность которого причинили экологический ущерб, обязано в полном объеме и за свой счет осуществить ремедиацию компонентов природной среды, которым причинен экологический ущерб.

Привлечение к административной или уголовной ответственности лица, причинившего экологический ущерб, не освобождает такое лицо от гражданско-правовой ответственности, установленной частью первой настоящего пункта", – отмечается в пресс-релизе.

Сообщается, что обязательства по ликвидации последствий аварийного загрязнения будут возложены на ТОО "АМ Logistic", которое оказывало услуги по транспортировке серной кислоты.

"В настоящее время Катон-Карагайским районным отделом внутренних дел проводятся оперативно-следственные мероприятия по данному факту аварийного происшествия, в рамках которого будет определен экологический ущерб", – сообщили в пресс-службе ведомства.

О результатах работ по восстановлению компонентов окружающей среды до базового состояния будет сообщено дополнительно.

Ранее сотрудники дорожной полиции в Восточно-Казахстанской области выявили попытку перевозки 90 литров незаконного алкоголя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1991513-ne-menee-25-tonn-sernoy-kisloty-razlilos-pri-oprokidyvanii-avtotsisterny-v-vko/