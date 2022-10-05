Перевозку 90 литров нелицензированного алкоголя пресекли полицейские в ВКО

Пластиковые бутылки. Иллюстративное фото: pixabay.com

Сотрудники дорожной полиции в Восточно-Казахстанской области выявили попытку перевозки 90 литров незаконного алкоголя, передает информационный медиапортал Polisia.kz.

Инцидент произошел 30 сентября на посту СКП "Рубеж". Полицейские остановили автомобиль под управлением мужчины.

"При осмотре транспортного средства стражи порядка обнаружили 18 пятилитровых пластиковых бутылок, наполненных спиртосодержащей жидкостью, которые он перевозил без соответствующих документов", — говорится в сообщении.

Для чего предназначалось такое количество алкоголя, мужчина объяснить не смог.

В отношении задержанного составили административный протокол по статье 463 КоАП РК "Занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без соответствующей регистрации, разрешения или направления уведомления".

Ранее в Костанае изъяли свыше 23 тыс. бутылок суррогатной алкогольной продукции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1991180-perevozku-90-litrov-nelitsenzirovannogo-alkogolya-presekli-politseyskie-v-vko/