По меньшей мере 17 человек погибли из-за урагана "Иан" во Флориде

Разрушения после урагана "Иан". Фото: Lokman Vural Elibol/Anadolu Agency via Getty Images

Обрушившийся на Флориду ураган "Иан" привел к гибели по меньшей мере 17 человек, затоплению домов и дорог и оставил без электричества миллионы жителей штата, передает CNN.

Ураган "Иан" обрушился на побережье Мексиканского залива во Флориде в среду днем, 28 сентября. В четверг его статус был понижен до тропического шторма, из-за которого весь четверг в центральной и северо-восточной Флориде шли проливные дожди. Но уже в этот день он снова перерос в ураган первой категории и, по прогнозам Национального центра США по слежению за ураганами, во второй раз обрушится на Южную Каролину.

"По меньшей мере 17 смертей были зарегистрированы в связи с "Ианом", – говорится в публикации.

Кроме того, сообщается, что более 2,3 млн потребителей остались без электричества, а некоторые системы питьевой воды полностью вышли из строя.

Начальник пожарной охраны штата Флорида Джимми Патронис заявил, что "Иан" может стать самым крупнейшим стихийным бедствием в истории штата.

Президент США Джо Байден отметил, что число жертв урагана может возрасти.

Напомним, в этом месяце на Южную Корею обрушился супертайфун "Хиннамнор". По меньшей мере два человека погибли.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1990356-po-menshey-mere-17-chelovek-pogibli-iz-za-uragana-ian-vo-floride/