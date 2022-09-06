Мощный тайфун "Хиннамнор" обрушился на Южную Корею, есть погибшие

Волны разбиваются о берег после прошедшего тайфуна "Хиннамнор". Фото: ANTHONY WALLACE/AFP via Getty Images

Cупертайфун "Хиннамнор" обрушился на Южную Корею во вторник, 6 сентября. По меньшей мере два человека погибли, еще 10 считаются пропавшими без вести, передает The New York Times.

По данным властей, к полудню вторника стало известно о двух погибших и 10 пропавших без вести. Сильные дожди и ветры разрушили деревья, уличные фонари, около 66 тыс. домов остались без электричества.

Эксперт по наводнениям в Национальном исследовательском институте управления стихийными бедствиями Чеонг Тхэ Сунг сообщил, что правительство страны подготовилось к этому тайфуну: были приостановлены занятия в школах, перекрыты дороги и изменен график работы в некоторых компаниях.

Отмечается, что когда "Хиннамнор" достиг южного побережья в 4:50 утра (1:50 по Нур-Султану), его скорость достигала 89 миль в час (143 км в час), это сделало его восьмым по силе тайфуном в истории Южной Кореи.

Ранее в Южной Корее из-за сильных ливней девять человек погибли, 17 получили различные травмы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1986429-moschnyy-tayfun-hinnamnor-obrushilsya-na-yuzhnuyu-koreyu-est-pogibshie/