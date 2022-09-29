Более 1 млн человек во Флориде остались без света из-за урагана "Иан"

Ураган "Иан" во Флориде. Фото: Ben Hendren/Anadolu Agency via Getty Images

На побережье Мексиканского залива во Флориде в среду, 28 сентября, обрушился ураган "Иан", скорость ветра которого достигает 241 км/ч. В результате шторма около 1,8 млн жителей штата остались без электричества, передает Politico.

Ураган вызвал катастрофические наводнения и ветры на территории штата и может стать одним из самых сильных штормов, когда-либо затрагивавших данный регион.

Губернатор Флориды Рон ДеСантис предупредил, что ураган ослаб до третьей категории, однако он также может нанести значительный ущерб и повсеместные отключения электроэнергии, на полное восстановление которой, вероятно, потребуются недели. К вечеру среды около 1,8 млн жителей штата остались без электричества.

Во Флориде также готовятся искать пострадавших в результате наводнения, задействовано более пяти тысяч военнослужащих национальной гвардии. Около 40 тыс. работников электроснабжения ожидают начало работ по восстановлению электричества.

Напомним, в начале сентября на Южную Корею обрушился супертайфун "Хиннамнор". Сильные дожди и ветры разрушили деревья, уличные фонари, около 66 тыс. домов остались без электричества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1990183-bolee-1-mln-chelovek-vo-floride-ostalis-bez-sveta-iz-za-uragana-ian/