Девять человек погибли в результате обрушения жилого дома в Иордании

Спасатели ведут поиск пострадавших под обломками здания. Фото: twitter.com/Petranews

В Иордании произошло обрушение жилого дома. В результате происшествия погибли девять человек, еще как минимум 10 получили различные травмы, передает The Jordan Times.

Как пишет издание, на момент публикации количество погибших в результате обрушения жилого дома в Аммане составило девять человек. По данным руководителей больниц, число раненых достигло 14 человек.

Поисково-спасательной группе удалось обнаружить под обломками обрушившегося здания и достать живым ребенка, которому нет еще и года.

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Жильцы четырех зданий, стоящих рядом с обрушившимся домом, были эвакуированы.

Сообщается, что обрушившемуся зданию около 50 лет, ни владелец, ни жители дома не сообщали о трещинах до инцидента.

Издание со ссылкой на агентство Petra передает, что в рамках расследования происшествия были арестованы три человека. Ими оказались управляющий зданием и еще два человека, которые занимались техническим обслуживанием. Задержанным были предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве и причинении вреда.

Генпрокуратура страны также сформирует техническую комиссию для установления причин обрушения.

Ранее в центральной провинции Китая Хунань обрушилось шестиэтажное здание.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1987938-devyat-chelovek-pogibli-v-rezultate-obrusheniya-zhilogo-doma-v-iordanii/