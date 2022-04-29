Шестиэтажное здание обрушилось в Китае

Обрушившееся здание в Чанше. Фото: Telegram/РИА Новости

Шестиэтажное здание обрушилось в центральной провинции Китая Хунань. Информация о пострадавших или погибших не сообщается, передает Центральное телевидение Китая.

Инцидент произошел в городе Чанша. Здание располагалось рядом с одноименным медицинским институтом. Шестиэтажное здание не было жилым домом. Оно обрушилось в пятницу в 12:50 часов по местному времени (10:50 часов по Нур-Султану).

Площадь строения составляет примерно 800 квадратных метров.

На место происшествия прибыли спасатели и пожарные. Неизвестно, находились ли люди внутри в момент обрушения.

Как пишет РИА Новости, на первом этаже располагались магазины, на втором - предприятия общепита, на третьем - частный кинотеатр, с четвертого по шестой - небольшая гостиница, а над шестым - мансарда хозяина здания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1967447-shestietazhnoe-zdanie-obrushilos-v-kitae/