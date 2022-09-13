Армения и Азербайджан вновь обвинили друг друга в обстрелах территорий

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Армения обвинила Азербайджан в обстрелах приграничных территорий. В Баку заявили, что провели ответные меры на провокацию Еревана. Обе стороны сообщили о потерях.

На сайте министерства обороны Азербайджана говорится, что ночью 12 сентября подразделения ВС Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.

"В ночное время суток диверсионные группы вооруженных сил Армении, используя горный рельеф местности и ущелья, осуществили в различных направлениях минирование территорий между позициями подразделений азербайджанской армии и путей снабжения. В результате неотложных мер, принятых нашими подразделениями с целью предотвращения этих действий, произошло боестолкновение", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что есть потери среди личного состава, нанесен ущерб военной инфраструктуре.

Минобороны Армении опубликовало на сайте заявление, согласно которому 13 сентября около 00:05 (2:05 по Нур-Султану) подразделения ВС Азербайджана, используя артиллерию, минометы и БПЛА, открыли интенсивный огонь по армянским позициям, расположенным сразу на нескольких участках армяно-азербайджанской границы.

"В частности, были обстреляны позиции, расположенные в направлении Сотка, Вардениса, Гориса, Капана, Артаниша и Ишханасара. Гражданские объекты инфраструктуры также подвергаются обстрелам. Подразделения вооруженных сил Республики Армения в полном объеме выполняют поставленные перед ними боевые задачи", – говорится в пресс-релизе.

В ведомстве также сообщили, что с армянской стороны есть погибшие и раненые.

Ранее Армения и Азербайджан договорились возобновить работу по мирному соглашению.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1987427-armeniya-i-azerbaydzhan-vnov-obvinili-drug-druga-v-obstrelah-territoriy/