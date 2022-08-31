Птица попала в створку шасси самолета FlyArystan: задержаны несколько рейсов

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Два рейса из Актобе и Актау в Атырау авиакомпании FlyArystan задержаны из-за попадания птиц в створку шасси самолета. Об этом сообщает официальный Telegram-канал группы компаний Air Astana.

Сообщается, что инцидент произошел сегодня, 31 августа, на рейсе КС 7820, летевшем из Антальи в Актобе - во время захода на посадку в створку шасси самолета Аirbus A320 попала птица.

"Для проведения инспекции воздушного судна из Алматы ближайшим рейсом направлен инженер. В связи с проиcшествием рейс КС 7292 Актобе - Атырау предварительно задержан на 3 часа 50 минут, рейсы KC 7275/7276 Атырау-Актау-Атырау - на 15 часов", - говорится в сообщении авиакомпании.

Напомним, в минувшие выходные сообщалось, что птицы попали в оба двигателя самолета, летевшего из Алматы в Нур-Султан. Еще несколько дней назад птица повредила закрылок самолета авиакомпании Air Astana.

Всего с начала этого года на рейсах группы компаний Air Astana зафиксировано 99 случаев столкновения с птицами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1985462-ptitsa-popala-v-stvorku-shassi-samoleta-flyarystan-zaderzhany-neskolko-reysov/