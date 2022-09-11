Случайные прохожие спасли супругов из горящего дома в Риддере (видео)

Кадр из видео: instagram.com/shygysqaz_tjd

В городе Риддере Восточно-Казахстанской области двое мужчин предотвратили трагедию и спасли 50-летних супругов из горящего дома, сообщает официальная Instagram-страница ДЧС ВКО.

По данным департамента, 10 сентября в 2 часа ночи во дворе частного дома загорелся автомобиль. Огонь быстро перешел на деревянную веранду, оттуда - на крышу жилого дома.

Во время пожара мимо дома проезжали двое мужчин - Самат Берик и Алексей Лещенко. Они вызволили из охваченного огнем дома 50-летних супругов.

Прибывшие огнеборцы потушили пожар.

"Огонь ликвидирован на общей площади 35 квадратных метров. Всего в тушении было задействовано 9 человек личного состава и 3 единицы техники.

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с агрегатом повышенной опасности", - добавили в ДЧС.

Спасатели напомнили жителям области о правилах безопасности:

не оставляйте включенные электрические и газовые приборы без присмотра;

не допускайте небрежного обращения с огнем;

не включайте в одну розетку сразу нескольких мощных электробытовых приборов;

не применяйте электропредохранители незаводского изготовления и электронагревательные приборы кустарного производства;

не храните в подвалах и на чердаках горючие жидкости и материалы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1987190-sluchaynye-prohozhie-spasli-suprugov-iz-goryaschego-doma-v-riddere-video/