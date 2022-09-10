Мужчина утонул в Павлодарской области: спустя пять дней найдено тело

Фото с места событий: ДЧС Павлодарской области

Сегодня в поселке Кенжеколь обнаружено тело утонувшего пять дней назад 27-летнего тренера футбольной команды, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС Павлодарской области.

По информации спасателей, в период активных поисков водолазами обследовано порядка 6 тыс. квадратных метров дна.

После ежедневно специалисты проводили визуальный осмотр, особое внимание уделяя корягам и затопленным веткам деревьев. Сегодня же поиски увенчались успехом.

"10 сентября в 16:53 в реке Иртыш, в районе поселка Кенжеколь, обнаружено и извлечено из воды тело гражданина 1995 года рождения, который, со слов очевидцев, 5 сентября утонул при ловле рыбы", - сообщили в пресс-службе ДЧС Павлодарской области.

27-летний парень упал с обрыва в Иртыш на глазах у друзей. Они и сообщили о происшествии спасателям. К поискам приступили также и волонтеры, которые указали на своей странице в Instagram о том, что утонувший работал тренером футбольного клуба "Иртыш".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1987158-muzhchina-utonul-v-pavlodarskoy-oblasti-spustya-pyat-dney-naydeno-telo/