Больше пяти дней водолазы ищут тело утонувшего рыбака в Иртыше

Фото с места событий: ДЧС Павлодарской области

Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям и волонтеры павлодарского поискового отряда "VITA" больше пяти дней заняты поисками утонувшего в Иртыше рыбака, сообщается в официальном Instagram-аккаунте ДЧС Павлодарской области.

По информации ведомства, мужчина утонул на рыбалке, поскользнувшись и сорвавшись с яра.

Водолазы оперативно-спасательного отряда работают на месте событий с момента поступления сообщения о данном происшествии.

В период активных поисков ими обследовано дно реки Иртыш от места происшествия вниз по течению, площадью, около 6000 квадратных метров.

Также сообщается, что структурным эхолотом отсканировано дно реки от места происшествия вниз по течению, протяженностью около 20-25 километров по левому и правому берегу.

Как уточнили в ДЧС, в настоящее время специалисты ведут пассивные поиски - это поиски тела на поверхности воды при всплытии.

По информации ведомства, ежедневно проводится визуальный осмотр береговой линии вверх по правой стороне и вниз по левой стороне на расстоянии около 25-30 км.

Особое внимание уделяется корягам и затопленным веткам деревьев.

В поисковых работах принимают участие ОСО 4 спасателя и 2 единицы плавательных средств, также волонтеры и родные погибшего.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1987136-bolshe-pyati-dney-vodolazy-ischut-telo-utonuvshego-rybaka-v-irtyshe/