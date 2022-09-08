Протесты из-за роста цен и дефицита топлива вспыхнули на Гаити

Протесты на Гаити. Фото: twitter.com/KJLAyit

В столице и других городах Гаити демонстранты вышли на улицы в знак протеста против роста цен и дефицита топлива. Как минимум один человек погиб в результате столкновения протестующих с полицией, передает Miami Herald.

Как пишет издание, в результате столкновения демонстрантов с полицейскими как минимум один человек погиб, не менее пяти получили травмы, в том числе несколько журналистов.

В некоторых городах полиция для разгона протестующих применяла слезоточивый газ, резиновые пули и водометы.

Отмечается, что демонстранты во время марша закидывали камнями предприятия по переводу денег и банки, а также скандировали "Нам надоело. Ариэль должен уйти". Ариэль Анри – действующий премьер-министр Гаити с 2021 года.

Некоторые демонстранты вывесили российские флаги в знак протеста против США и с просьбой о поддержке России, а также призвали к отставке премьер-министра страны.

В последние недели гаитяне выходят на улицы городов по всей стране в знак протеста против высокой стоимости жизни, падения курса гурда по отношению к доллару и дефицита топлива.

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В июле по меньшей мере 17 нелегальных мигрантов из Гаити погибли у берегов Багамских островов, когда направлялись на лодке в США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1986835-protesty-iz-za-rosta-tsen-i-defitsita-topliva-vspyhnuli-na-gaiti/