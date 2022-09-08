В Турции на людей обрушилась сцена, созданная для концерта Таркана

Момент разрушения сцены. Кадр из видео: twitter.com/izmirgibiyiz

В турецком Измире сцена, которая была создана для выступления Таркана, рухнула на людей. Концерт должен был состояться 9 сентября, передает "Газета.ру" со ссылкой на Gazetevatan.

Сообщается, что большая часть гигантской платформы была разрушена. Под обрушенной сценой остались люди. На месте происшествия работают бригады скорой помощи и сотрудники полиции. Один пострадавший был госпитализирован.

Концерт Таркана должен был состояться 9 сентября в честь празднования 100-летия освобождения страны от греческой оккупации.

"По пути в Измир я узнал, что сцена, на которой я должен был выступать, разрушена. Мне очень жаль, но в то же время я рад, что нет погибших или раненых <…> Я еду в Измир. Мы сделаем все возможное, чтобы этот концерт состоялся", – написал Таркан в Twitter.

Ранее в Гонконге огромный экран упал на танцоров во время концерта группы Mirror.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1986717-v-turtsii-na-lyudey-obrushilas-stsena-sozdannaya-dlya-kontserta-tarkana/