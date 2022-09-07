Мост в Конго обрушился во время церемонии его открытия

Чиновники перерезают красную ленточку. Кадр из видео: twitter.com/MandyNews_

В Республике Конго пешеходный мост обрушился во время его торжественного открытия. Конструкция рухнула в момент перерезания красной ленточки, передает Tasnim News Agency.

Высота моста была около двух метров. В тот момент, когда официальные лица перерезали красную ленту, мост обрушился под весом находящихся на нем людей.

На кадрах видео можно увидеть, как во время падения моста мужчина в деловом костюме, женщина и рабочий в светоотражающем жилете пытаются выбраться.

Отмечается, что местные чиновники собирались ввести в эксплуатацию этот пешеходный мост, построенный, чтобы помочь жителям перейти реку в дождливые месяцы. Предыдущий мост часто ломался и тонул во время наводнений.

Ранее в Мексике подвесной мост обрушился вместе с людьми в Мексике. В результате происшествия пострадали более 20 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1986527-most-v-kongo-obrushilsya-vo-vremya-tseremonii-ego-otkrytiya/