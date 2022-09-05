СМИ: При крушении самолета у побережья Латвии погиб владелец Quick Air и его семья

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При крушении самолета в Балтийском море у берегов Латвии погибли владелец компании аэротакси и медицинских самолетов Quick Air Карл-Петер Гриземанн и его семья, передает РИА Новости со ссылкой на Diario de Sevilla.

Как пишет издание, помимо владельца Quick Air, на борту самолета находились его супруга, двое детей и две собаки. Воздушным судном управлял сам Гриземанн.

"Семья Гриземанн летела на частном самолете со своими двумя собаками. Пилотировал самолет сам Гриземанн", – говорится в публикации.

Отмечается, что у Гриземанна есть дом в Саара-де-лос-Атунес в испанской провинции Кадис. Поэтому семья часто совершала полеты из аэропорта Херес в Кельн, где находится компания Quick Air.

Напомним, у берегов Латвии в Балтийском море потерпел крушение частный легкомоторный самолет Cessna 551. На перехват воздушного судна поднимались истребители НАТО. По разным данным, на борту находилось от четырех до шести человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1986224-smi-pri-krushenii-samoleta-u-poberezhya-latvii-pogib-vladelets-quick-air-i-ego-semya/