Частный самолет разбился у берегов Латвии

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У берегов Латвии в Балтийском море потерпел крушение частный легкомоторный самолет Cessna 551. На перехват воздушного судна поднимались истребители НАТО, передает Sky News.

Согласно данным FlightRadar24, самолет вылетел из города Хереса на юге Испании.

Издание со ссылкой на Bild пишет, что Cessna 551 должен был приземлиться в аэропорту Кельн-Бонн в Германии, но пилот сообщил о проблемах с давлением в салоне вскоре после взлета. После чего на перехват поднялись истребители НАТО. Однако они никого не увидели в самолете.

Отмечается, что на борту находились четыре человека – три пассажира и пилот.

В системе отслеживания полетов самолет был указан как быстро теряющий скорость и высоту.

Спасательная служба Швеции заявила, что он "исчез с радаров" и разбился в Балтийском море к северо-западу от портового города Вентспилса в Латвии.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на латвийское агентство LETA, в самолете находились шесть человек.

"Согласно актуальной информации, в самолете находились шесть человек", – говорится в сообщении.

Ранее военный самолет с пятью людьми на борту разбился в США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1986123-chastnyy-samolet-razbilsya-u-poberezhya-latvii/