Минимаркет сгорел близ трассы в Алматинской области

Фото с места событий: ДЧС Алматинской области

Пожар произошел в минимаркете в селе Гульдала Талгарского района Алматинской области сегодня утром, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Информация о возгорании поступила на пульт дежурного сегодня, 5 сентября, в 7:18. Сообщалось, что горит здание минимаркета "Евразия" вдоль трассы "Алматы - Кокпек - Коктал".

На место ЧП незамедлительно были направлены противопожарные подразделения по повышенному рангу вызова. Отмечается, что расстояние от пожарной части до места событий составляет 25 км.

Первые расчеты прибыли в 7:44. По прибытии на место вызова было установлено, что горит продуктовый магазин "Евразия" на общей площади 600 квадратных метров.

Справиться с возгоранием полностью удалось в 10:00.

Отмечается, что для выяснения причины пожара на место вызова была направлена исследовательская испытательная пожарная лаборатория ДЧС Алматинской области.

Жертв и пострадавших нет.

Более 20 пожарных и 8 единиц техники выезжали на место возгорания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1986222-minimarket-sgorel-bliz-trassy-v-almatinskoy-oblasti/