Один погиб и пятеро пострадали из-за пожара на заводе близ Алматы

Место происшествия. Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области

Сегодня в поселке Отеген-батыр в Алматинской области произошел пожар на заводе по производству теплоизоляционных плит. По предварительным данным, возгорание произошло из-за хлопка газовоздушной смеси, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматинской области.

В среду, 31 августа, в 10:21 на пульт ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в поселке Отеген-батыр Илийского района по улице Жеруйык в здании завода ТОО "PolpanInsulation" по производству теплоизоляционных плит произошел хлопок газовоздушной смеси.

После этого, по данным ведомства, загорелась обшивка стены на площади 50 квадратных метров, а также обрушилась кровля и стены на общей площади 400 квадратных метров.

На место происшествия были сразу же направлены противопожарные подразделения по повышенному рангу вызова.

"По прибытии на место вызова в 10:24 было установлено, что горит обшивка стены двухэтажного здания на площади 50 квадратных метров. А также в результате хлопка произошло обрушение кровли и стены здания, общая площадь которого – 1250 квадратных метров", – объяснили в ДЧС.

Сообщается, что распространение огня было остановлено в 10:35, а полностью пожар потушили в 10:50.

"В результате чрезвычайного происшествия пять человек получили травмы средний тяжести, один человек погиб", – сообщили представители ведомства.

Всего в тушении принимали участие 15 сотрудников и 4 единицы техники ДЧС Алматинской области.

Также на место происшествия выезжали сотрудники полиции, 3 бригады скорой помощи и другие службы взаимодействия. Сейчас там работают дознаватели: причина пожара и хлопка устанавливается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1985566-odin-pogib-i-pyatero-postradali-iz-za-pozhara-na-zavode-bliz-almaty/