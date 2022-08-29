Птицы попали в оба двигателя самолета, летевшего из Алматы в Нур-Султан (фото)

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Во время захода на посадку в оба двигателя самолета авиакомпании Air Astana, совершавшего рейс по маршруту "Алматы - Нур-Султан", попали птицы. Об этом сообщает официальный Telegram-канал авиаперевозчика.

Сообщается, что воздушное судно Airbus A320 в ночь с 28 на 29 августа выполняло рейс КС955 Алматы-Нур-Султан. Во время захода на посадку в оба двигателя судна попали птицы.

К счастью, инцидент обошелся без жертв и пострадавших.

"Посадка прошла в штатном режиме. Послеполетная инспекция подтвердила попадание птиц в двигатели", - сообщили в авиакомпании.

Фото: Telegram-канал авиакомпании Air Astana

Напомним, пару недель назад подобный инцидент произошел с самолетом, выполнявшим рейс из Атырау в Алматы - тогда во время полета в двигатель судна попала птица. Из-за этого следующий рейс пришлось задержать.

Позже птица повредила закрылок еще одного самолета авиаперевозчика - из-за столкновения с пернатым на закрылке самолета осталась вмятина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1985308-ptitsy-popali-v-oba-dvigatelya-samoleta-letevshego-iz-almaty-v-nur-sultan-foto/