Автомобиль сгорел после хлопка газовоздушной смеси в Актобе. Водитель в больнице

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В Актобе сегодня случился трагический инцидент - машина загорелась после хлопка газовоздушной смеси. Водитель госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает издание "Диапазон".

Как пишет издание, ссылаясь на информацию от ДЧС региона, ЧП произошло недалеко от садоводческого коллектива "Авиатор".

На место вызова выехали 6 спасателей. Выяснилось, что произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием автомобиля "Лада Гранта".

"По предварительным данным, с термическими ожогами в больницу госпитализировали водителя 1962 года рождения. Он получил 70% ожогов, состояние его тяжелое", - говорится в материале.

Напомним, ранее в многоэтажке Темиртау случился хлопок газовоздушной смеси, в результате которого в квартире и подъезде выбило окно. Инцидент обошелся без жертв и пострадавших.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1985348-avtomobil-sgorel-posle-hlopka-gazovozdushnoy-smesi-v-aktobe-voditel-v-bolnitse/