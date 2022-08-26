Еще один хлопок газа произошел в жилой многоэтажке в Темиртау

Иллюстративное фото: pixabay.com

В одной из девятиэтажек города Темиртау Карагандинской области из-за утечки произошел хлопок газовоздушной смеси. К счастью, крупных разрушений удалось избежать.

По словам очевидцев, в квартире пенсионера из Темиртау произошел хлопок газовоздушной смеси, передает телеканал "Хабар 24". Сообщается, что обошлось без крупных разрушений – были выбиты только окна в квартире и в подъезде на втором этаже.

Отмечается, что причиной стала утечка газа.

"Он взял и прямо центральный кран открыл, и газ весь напрямую пошел в квартиру. Газ накопился в комнате, много, и он зажег, хотел опять себе что-то там поджечь. И вот это бабахнуло. Я зашла буквально между 2 и 3 этажом, и как бабахнуло, хорошо, что я не успела выше подняться", – заявила одна из жительниц.

Представители городского акимата сообщили, что место происшествия осмотрели сотрудники газовой службы.

"Сотрудниками УЧС горда Темиртау совместно с газовой службой и собственниками квартир был проведен поквартирный осмотр, после чего все жители вернулись в свои дома", – отметила пресс-секретарь акима Темиртау Гульнур Абдгалиева.

Напомним, что меньше двух недель назад в Темиртау в пятиэтажном жилом доме произошла вспышка газовоздушной смеси. В результате взрыва обрушились перегородки, а также перекрытия между вторым и третьим этажами. Хозяин квартиры был госпитализирован.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1985047-esche-odin-hlopok-gaza-proizoshel-v-zhiloy-mnogoetazhke-v-temirtau/