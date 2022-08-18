Птица попала в двигатель самолета Air Astana при выполнении рейса Алматы-Атырау (фото, видео)

Иллюстративное фото: facebook.com/airastana

Рейс авиакомпании Air Astana из Атырау в Алматы будет выполнен с задержкой. В двигатель самолета, который должен был лететь по данному маршруту, попала птица, сообщается в официальном Telegram-канале авиаперевозчика.

Как сообщили представители Air Astana, сегодня, 18 августа, на послеполетном осмотре воздушного судна Airbus A320, выполнившего рейс КС877 "Алматы – Атырау", были обнаружены следы попадания птицы в двигатель.

"Эксплуатация борта приостановлена для оценки технического состояния", – отметили в компании.

В связи с этим пассажиров рейса КС878 "Атырау – Алматы" предупредили, что вылет самолета будет выполнен с задержкой.

Статус рейса можно узнать на официальном сайте Air Astana.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1983751-ptitsa-popala-v-dvigatel-samoleta-air-astana-pri-vypolnenii-reysa-almaty-atyrau-foto-video/