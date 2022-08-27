Массовое отравление в бане в Аксу: начато эпидрасследование

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На днях в городе Аксу Павлодарской области несколько человек, в том числе пятеро детей, отравились хлором во время посещения бани. Расследовать происшествие начали эпидемиологи, передает издание Pavlodarnews.kz.

Специалисты областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля выяснили, что утром 24 августа в заведении отдыхали три семьи.

Вечером, в 20:30, они обратились в приемный покой городской больницы с признаками токсического действия хлора.

"Со слов обратившихся, все они находились в сауне, которая расположена в Аксу. Они обратили внимание на резкий запах хлорсодержащих веществ. После пребывания в воде у детей появились жалобы на боли в глазах, слезотечение, ринорею, першение в горле, головную боль, в связи с чем родители обратились за медицинской помощью.

Проводится эпидемиологическое расследование", – заявили представители ДСЭК Павлодарской области.

Напомним, в одной из городских саун Аксу девять человек отравились хлором. На данный момент все пострадавшие отправлены на амбулаторное лечение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1985072-massovoe-otravlenie-v-bane-v-aksu-nachato-epidrassledovanie/