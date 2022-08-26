Девять человек отравились хлором в сауне в Павлодарской области

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Девять человек, в том числе пятеро детей, отравились хлором в одной из городских саун Аксу. Произошло это после купания в бассейне. На данный момент все пострадавшие отправлены на амбулаторное лечение, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Управление здравоохранения Павлодарской области.

По информации ведомства, вызов поступил примерно в 9 вечера 24 августа. С отправлением хлорсодержащими веществами в больницу были доставлены 9 человек.

Медицинская помощь понадобилась мальчикам 8, 10, 12 лет, один из которых - гражданин Германии. Они получили отравление легкой степени. Спустя двое суток их выписали.

С ожогом роговицы в детскую областную больницу направлена 9-летняя девочка. После осмотра ее отпустили домой. Также обращаться к педиатру пришлось и 5-летней девочке.

В Управлении здравоохранения Павлодарской области добавили, что 35 и 37-летние мужчины, 37-летняя женщина и 19-летняя девушка также получили отправление легкой степени. Они направлены на амбулаторное лечение.

"По данному факту проводится досудебное расследование по ст.306 УК РК (Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1985032-devyat-chelovek-otravilis-hlorom-v-saune-v-pavlodarskoy-oblasti/