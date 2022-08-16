Взрыв разрушил несколько квартир в Темиртау (фото, видео)

Место происшествия. Фото: instagram.com/qaragandy_tjd

Сегодня в пятиэтажном жилом доме в Темиртау произошла вспышка газовоздушной смеси. В результате обрушились перегородки, а также перекрытия между вторым и третьим этажами. Об этом сообщает ДЧС Карагандинской области на своей официальной странице в Instagram.

По информации ведомства, 16 августа в 12.08 часов в Темиртау по проспекту Металлургов, 5/2 в пятиэтажном жилом доме в квартире на третьем этаже произошла вспышка газовоздушной смеси без последующего горения.

В результате обрушились межкомнатные перегородки, а также перекрытия между третьим и вторым этажами. Повреждены три квартиры.

Всех жильцов подъезда эвакуировали на улицу. Это 53 человека, в том числе семеро детей.

Пострадал хозяин квартиры 1989 года рождения. Его госпитализировали в больницу.

На месте работают 22 сотрудника и 7 единиц техники ДЧС Карагандинской области. Также сюда выехал заместитель акима региона Вадим Басин, глава Темиртау и все экстренные службы. Создан оперативный штаб.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1983399-vzryv-razrushil-neskolko-kvartir-v-temirtau-foto-video/