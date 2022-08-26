Сотни возмущенных жителей Жетысая перекрыли дорогу после крупного пожара на рынке (видео)

Жители Жетысая перекрыли дорогу после пожара на рынке. Кадр из видео: polisia.kz

Сегодня ночью в городе Жетысае в Туркестанской области произошел крупный пожар на рынке. Потерявшие имущество жители перекрыли дорогу по улице Ауэзова, требуя принять меры, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

По данным стражей порядка, в полицию поступило около 600 заявлений после пожара на рынке в Туркестанской области. Сотрудники полиции принимают заявления о возмещение ущерба от предпринимателей, чье имущество пострадало в результате пожара.

"Жители, занимающиеся торговлей и потерявшие все за одну ночь, выразили свое недовольство. Они собрались сегодня в 11:05 по улице М. Ауэзова и перекрыли дорогу", – сообщили представители МВД.

Отмечается, что в целях обеспечения безопасности стражи порядка провели разъяснительную работу с каждым жителем, в результате чего через час граждане разошлись по домам.

"В настоящее время ситуация в районе стабильная. Полицейские взяли под контроль дороги и территорию рынка", – добавили в полиции.

Напомним, что в ночь с 25 на 26 августа произошел пожар на одном из рынков в Туркестанской области. Тушить возгорание помогали несколько сотен стражей порядка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1985046-sotni-vozmuschennyh-zhiteley-zhetysaya-perekryli-dorogu-posle-krupnogo-pozhara-na-rynke-video/