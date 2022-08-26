300 полицейских помогали тушить пожар на рынке в Туркестанской области (видео)

Кадр из видео с места событий: Polisia.kz

В ночь на 26 августа произошел пожар на одном из рынков в Туркестанской области. Несколько сотен стражей порядка помогли тушить возгорание, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

26 августа в 3 часа ночи в Жетысайский районный отдел полиции поступило сообщение о пожаре на рынке "Кульпаршын ана" по улице Ауэзова.

Отмечается, что на место происшествия выехали сотрудники полиции Жетысайского РОП в полном составе. В том числе на место пожара прибыли начальник Следственного управления ДП Туркестанской области Жалгасов и начальник Управления местной полицейской службы Туреханов.

Еще помощь в тушении огня оказали сотрудники специального отряда быстрого реагирования ДП Туркестанской области, Мактааральского, Келесского, Шардаринского и Сарыагашского районных отделов полиции.

Всего в тушении пожара задействованы свыше 300 стражей порядка.

Как сообщили в полиции, к счастью, обошлось без жертв.

По информации правоохранителей, данный факт зарегистрирован по статье "Нарушение требований пожарной безопасности".

Для определения причин возникновения пожара, размера ущерба и оказания помощи пострадавшим от пожара создана комиссия, добавили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1984954-300-politseyskih-pomogali-tushit-pozhar-na-rynke-v-turkestanskoy-oblasti-video/