Круизное судно затонуло на севере Японии

Поисковая операция. Фото: The Asahi Shimbun/Contributor/Getty Images

Накануне на севере Японии подало сигнал бедствия круизное судно "KAZU 1". Японские спасатели проводят операцию по спасению пассажиров корабля.

Согласно последним данным, удалось отыскать 9 пассажиров "KAZU 1", передает Lenta.ru со ссылкой на местный телеканал NHK.

Всего на судне было 26 пассажиров, в том числе двое детей, а также капитан и матрос. По информации издания, все члены экипажа и пассажиры надели спасательные жилеты после подачи экстренного сигнала.

К месту инцидента были направлены патрульные суда и самолет.

Поисковая операция силами береговой охраны и экстренными службами продолжается. Отмечается, что о причинах произошедшего пока ничего неизвестно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966508-kruiznoe-sudno-zatonulo-na-severe-yaponii/