Два самолета столкнулись в США, есть погибшие

Обломки одного из самолетов. Фото: twitter.com/KSBWPhil

Власти американского города Уотсонвилл в штате Калифорния сообщили, что в результате столкновения двух самолетов в воздухе погибли несколько человек, передает Los Angeles Times.

Как рассказала пресс-секретарь полицейского управления Уотсонвилля Мишель Пулидо, оба самолета перед столкновением, вероятно, заходили на посадку.

"Несколько человек погибли в четверг, когда два самолета столкнулись над аэропортом в Уотсонвилле, штат Калифорния", – пишет издание.

По данным Федерального управления гражданской авиации, это были одномоторный Cessna 152 и двухмоторный Cessna 340. Отмечается, что на борту Cessna 152 был только пилот, а на Cessna 340 находились два человека.

Расследованием авиакатастрофы будут заниматься Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет по безопасности на транспорте.

Ранее в Непале пропал с радаров самолет с 22 людьми на борту. Позже стало известно, что воздушное судно потерпело крушение

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1983880-dva-samoleta-stolknulis-v-ssha-est-pogibshie/