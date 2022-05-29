В Непале пропал с радаров самолет с 22 людьми на борту

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Сегодня утром самолет непальской авиакомпании Tara Air пропал с радаров. Сообщается, что на борту находились 19 пассажиров и три члена экипажа.

Самолет, летевший из Покхары в Джомсом, пропал с радаров утром в воскресенье, 29 мая, передает издание Kathmandu Post, ссылаясь на заявление Управления гражданской авиации Непала.

Борт вылетел из непальского города Покхара в 09:55 по местному времени (09:40 по Нур-Султану) и потерял связь в 10:07 (09:52 по Нур-Султану) в районе деревни Годепани, которая находится на севере центральной части Непала.

На борту самолета были 13 непальцев, четыре гражданина Индии, еще двое – Германии, и три члена экипажа.

По словам авиадиспетчера аэропорта Джомсома, в районы, где был установлен последний контакт, сейчас направлен вертолет.

Отмечается, что поиски самолета затрудняются плохими погодными условиями.

"В районе, где местные жители в последний раз видели самолет, нет населенных пунктов. Как только погода улучшится, вертолет начнет воздушные операции", – сообщил начальник района Чиранджиби Рана.

Также в поисках задействованы представители непальской армии.

"Мы мобилизовали наши поисково-спасательные группы как для наземных, так и для воздушных операций", – заявил изданию представитель непальской армии бригадный генерал Нараян Силвал.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1971508-v-nepale-propal-s-radarov-samolet-s-22-lyudmi-na-bortu/