Режим ЧС объявили в Темиртау после взрыва в многоэтажке

Кадр из сюжета: телеканал КТК

Вчера, 16 августа, в многоэтажном доме в Темиртау прогремел взрыв. В результате ЧП пострадали 4 человека, полностью разрушены 4 квартиры. В городе объявлен режим ЧС. Очевидцы рассказали подробности произошедшего, передает сайт телеканала КТК.

Мощный хлопок газа произошел в пятиэтажном доме на третьем этаже примерно в 12:03. От удара обрушились потолки четырех квартир. Только чудом никто не погиб.

Из второго подъезда эвакуировали четверых пострадавших. Троих уже отпустили домой. Один пациент остается под наблюдением медиков: у мужчины травмы головы и ноги.

"Предполагаемый очаг находился в 30-й квартире. От мощности взрыва, естественно, обрушились плиты между третьим и вторым этажом, а также между третьим и четвертым этажами. Есть опасность обрушения дальше перекрытий, потому что в сторону двора выдавило как раз со стороны кухни несущие конструкции", – сообщил глава ДЧС Карагандинской области Мурат Катпанов.

Пострадали пять квартир даже в соседней многоэтажке. Там ударной волной выбило стекла. Взрыв был такой силы, что полностью пострадал весь второй подъезд. На улице оказался даже деревянный пол одной из квартир.

Жители подъезда, где произошло ЧП, до сих пор не могут прийти в себя. Люди в страхе спешно покидали свои квартиры. Документы, деньги и одежду многие взять не успели.

"Меня подкинуло на пятом этаже, меня подкинуло – и опять. Я растерялась: все сыпется, все рушится. Смотрю, стекла полетели с балкона. Ужасный взрыв был. Я когда дверь открыла, там соседская девочка с двумя детьми открыть не может. А куда я пойду?! Вот куда? Не знаю, никто пока ничего не говорил", – рассказала горожанка Ольга Васильева.

В городе объявлен режим ЧС. Всем пострадавшим обещают оказать помощь.

"Из 20 квартир 16 квартир будут распределены у родственников пока по договоренности, а четыре квартиры – мы предоставим жилье или арендное, или в гостинице. Моим распоряжением – ЧС, я подписал постановление.

Дом восстанавливаться будет за счет бюджета, и все средства будут в полном объеме, материальный ущерб жителям будет восстановлен. Мы надеемся на то, что будем восстанавливать", – заверил аким Темиртау Кайрат Бегимов.

На обследование разрушенной части дома уйдет несколько дней. Но чиновники надеются, что сноса все же удастся избежать.

Сейчас пятиэтажка под строгой охраной. Подходить к ней запрещено. Установлено круглосуточное дежурство.

Между тем полиция возбудила уголовное дело по факту ЧП.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1983479-rezhim-chs-obyavili-v-temirtau-posle-vzryva-v-mnogoetazhke/