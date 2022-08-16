Уголовное дело завели после взрыва в квартире в Темиртау (видео)

Последствия взрыва в Темиртау. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

В одном из многоквартирных домов города Темиртау произошла вспышка газовоздушной смеси, из-за чего пострадало несколько квартир. Полиция начала расследовать уголовное дело по данному факту, сообщается в официальном новостном Telegram-канале МВД РК Polisia.kz.

"По факту вспышки газовоздушной смеси в одном из пятиэтажных домов в Темиртау начато досудебное расследование по части 1 статьи 292 УК РК "Нарушение требований пожарной безопасности", – говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что на данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Управления полиции города Темиртау.

Напомним, что сегодня, 16 августа, в Темиртау в 12:08 по проспекту Металлургов, 5/2, в пятиэтажном жилом доме в квартире на третьем этаже произошла вспышка газовоздушной смеси без последующего горения. Хозяин квартиры был госпитализирован.

Всего пострадали три жилые квартиры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1983438-ugolovnoe-delo-zaveli-posle-vzryva-v-kvartire-v-temirtau-video/