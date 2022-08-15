14 человек эвакуировали из горящего дома в Атырау

Фото с места событий: ДЧС Атырауской области

Пожар в одной из квартир жилого дома произошел сегодня, 15 августа, в Атырау. Огнеборцы эвакуировали 14 человек из здания, сообщается в официальном Instagram ДЧС региона.

Инцидент произошел во второй половине дня. На пульт диспетчера поступило сообщение о том, что в одном из многоэтажных домов по улице Сатпаева горит квартира. Пожар произошел в квартире на 5 этаже.

Как оказалось, горели домашние вещи, мебель и бытовая техника.

Сотрудниками департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области из квартир подъезда по лестничному маршу эвакуированы 14 человек, в том числе восемь детей.

Пожар ликвидировали, жертв и пострадавших нет. Как предполагают специалисты, причиной возгорания послужило короткое замыкание.

В тушении пожара задействованы 6 сотрудников и 2 единицы техники ДЧС Атырауской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1983255-14-chelovek-evakuirovali-iz-goryaschego-doma-v-atyrau/