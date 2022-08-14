Автомобиль загорелся в одном из дворов Актау

Фото с места событий: Lada.kz

Жители Актау сняли на видео горящий автомобиль в одном из микрорайонов города. В ДЧС Мангистауской области рассказали подробности инцидента.

В пресс-службе департамента по ЧС региона сообщили корреспондентам издания "Лада", что пожар произошел утром 14 августа.

По информации ДЧС, автомобиль марки Hyundai Santa Fe загорелся сегодня, в 07:39 за домом №8 в 32А микрорайоне Актау.

Очевидцы рассказали, что пожарные оперативно прибыли на место событий и ликвидировали возгорание. В результате пожара никто не пострадал.

Еще один случай произошел утром 14 августа, в 09:00, в Каракиянском районе, в 25 километрах от села Жетыбай, на автодороге Актау-Жанаозен.

Фото с места событий: Lada.kz

Как отметили в ДЧС региона, машина марки SsangYong сгорела полностью. К счастью. никто не пострадал.

Напомним, что в Мангистауской области на днях очевидцы снял взрыв автомобиля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1983108-avtomobil-zagorelsya-v-odnom-iz-dvorov-aktau/