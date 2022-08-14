Машина взорвалась на трассе в Мангистауской области
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Момент взрыва горящего автомобиля сняли на видео очевидцы на трассе в Мангистауской области. В департаменте по ЧС региона прокомментировали произошедшее.
Инцидент произошел на 35-м километре автодороги Актау-Жетыбай, пишет местное издание "Лада" со ссылкой на пресс-службу ДЧС Мангистауской области.
Информация о возгорании легкового автомобиля Nissan Maxima 1995 года выпуска поступила в пожарную часть вечером 12 августа, примерно в 20:23.
Согласно данным департамента по ЧС, возгорание были ликвидировано спустя 35 минут. Никто не пострадал в данном инциденте.
Произошедшее сняли на видео очевидцы, на кадрах видно горящий автомобиль. В конце видео он взрывается.
Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика!
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1983075-mashina-vzorvalas-na-trasse-v-mangistauskoy-oblasti/