Машина взорвалась на трассе в Мангистауской области

Кадр из видео очевидца: Lada.kz

Момент взрыва горящего автомобиля сняли на видео очевидцы на трассе в Мангистауской области. В департаменте по ЧС региона прокомментировали произошедшее.

Инцидент произошел на 35-м километре автодороги Актау-Жетыбай, пишет местное издание "Лада" со ссылкой на пресс-службу ДЧС Мангистауской области.

Информация о возгорании легкового автомобиля Nissan Maxima 1995 года выпуска поступила в пожарную часть вечером 12 августа, примерно в 20:23.

Согласно данным департамента по ЧС, возгорание были ликвидировано спустя 35 минут. Никто не пострадал в данном инциденте.

Произошедшее сняли на видео очевидцы, на кадрах видно горящий автомобиль. В конце видео он взрывается.

Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1983075-mashina-vzorvalas-na-trasse-v-mangistauskoy-oblasti/