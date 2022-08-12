Более 30 человек пострадали при аварии на американских горках в Германии

Скорая помощь заезжает в "Леголенд". Фото: Stefan Puchner/picture alliance via Getty Images

В немецком Гюнцбурге в парке развлечений "Леголенд" произошло столкновение двух поездов на американских горках. В результате инцидента пострадали 34 человека, передает FOX29.

Как пишет издание, инцидент произошел из-за того, что один поезд резко затормозил, а другой врезался в него. На место происшествия прибыли три вертолета и были вызваны пожарно-спасательные службы.

По меньшей мере 34 человека получили травмы разной степени тяжести, у двоих врачи выявили серьезные ранения.

Отмечается, что происшествие случилось на горках "Огненный дракон". Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее в Казахстане в городе Атырау сорвался аттракцион с детьми. У карусели во время работы оторвалось крепление сидений. Пострадавшие были госпитализированы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1982855-bolee-30-chelovek-postradali-pri-avarii-na-amerikanskih-gorkah-v-germanii/