Три человека погибли и 39 домов повреждены при взрыве в США

Вид на разрушенный дом после взрыва. Фото: twitter.com/MayorWinnecke

В американском городе Эвансвилле в штате Индиана в жилом доме произошел взрыв. В результате инцидента погибли три человека и 39 домов были повреждены, передает CNN.

"Три человека погибли и по меньшей мере 39 домов были повреждены после взрыва в Эвансвилле, штат Индиана", – заявил начальник пожарной охраны Майк Коннелли.

Он добавил, что число жертв может увеличиться, так как еще не завершен разбор завалов на месте происшествия. Кроме того, поврежденные дома также могут представлять опасность.

Позднее стало известно, что 11 из 39 домов вовсе стали непригодны для проживания. Красный крест США окажет помощь пострадавшим семьям.

Коннелли подчеркнул, что расследование инцидента и причин взрыва продолжается.

Ранее в Индии шесть человек погибли при взрыве в доме производителя петард.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1982731-tri-cheloveka-pogibli-i-39-domov-povrezhdeny-pri-vzryve-v-ssha/