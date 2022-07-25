Шесть человек погибли при взрыве в доме производителя петард в Индии

Место происшествия. Кадр из видео: YouTube/News18 Bihar Jharkhand

В индийском штате Бихар при взрыве в здании, где незаконно производили петарды и фейерверки, погибли шесть человек, еще восемь получили различные травмы, передает NDTV.

"Шесть человек погибли при обрушении дома в результате взрыва в Чапре. Принимаются меры по спасению людей, оказавшихся в ловушке под обломками", – рассказали изданию в полиции.

Причина взрыва расследуется.

В результате взрыва часть дома разрушилась, другая часть – загорелась. По данным полиции, здание расположено на берегу реки, куда и рухнула значительная часть дома.

Под завалами оказались восемь человек, их госпитализировали, состояние всех пострадавших оценивается как критическое. Не исключается, что под завалами могут еще оставаться люди.

Отмечается, что взрыв не только разрушил дом, где находились петарды, но и повредил шесть соседних сооружений.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1979996-shest-chelovek-pogibli-pri-vzryve-v-dome-proizvoditelya-petard-v-indii/