Потоп в здании вуза: в Astana IT University прокомментировали случившееся

Кадр из видео очевидца: t.me/astanovka98

В соцсетях распространили видео с последствиями ливня в Нур-Султане - на одном из роликов автор показал затопленную аудиторию Astana IT University. В университете прокомментировали случившееся, передает МИА "Казинформ".

Администрация университета пояснила, что показанная в видео аудитория не была предназначена для обучения.

"8 августа в социальных сетях было опубликовано видео одного из помещений университета, пострадавшего от дождя. В связи с этим университет сообщает следующее. Здание, в котором на данный момент базируется вуз, является одним из блоков, принадлежащих акционерному обществу "Национальная компания "QazExpoCongress". Аудитория из данного видео является административным помещением военной кафедры университета и не предназначена для обучения студентов", - сообщили корреспондентам издания представители вуза.

В университете добавили, что обучение в вузе не ведется в связи с периодом каникул.

Также администрация учебного заведения добавила, что университет совместно с АО "НК "QazExpoCongress" проводит работы по устранению последствий потопа. К началу учебного года вуз будет готов к приему и комфортному обучению, пообещали в пресс-службе.

Напомним, астанчане в соцсетях поделились кадрами последствия непогоды. Горожане жаловались на затопленные улицы и подъезды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1982285-potop-v-zdanii-vuza-v-astana-it-university-prokommentirovali-sluchivsheesya/