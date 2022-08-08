Потоп в здании университета сняли на видео в Нур-Султане

Кадр из видео очевидца: t.me/astanovka98

Жители Нур-Султана показывают в соцсетях последствия прошедшего недавно ливня. Автор одного из роликов утверждает, что дождевой водой затопило аудиторию в одном из столичных университетов.

Кадры с последствиями непогоды выложили в Telegram-канале Astanovka98. На одном из роликов автор показал, как выглядит улица Кенесары хана после дождя.

По информации автора другого видео, также оказалось залито водой здание Astana IT University. На опубликованных кадрах видно, как вода потоком льется с потолка.

На другом видео местная жительница жалуется, что подъезд ее дома затопило водой после ливня.

В пресс-службе ДЧС Нур-Султана корреспонденту NUR.KZ сообщили, что на момент написания статьи сообщений о подтоплениях не поступало.

В официальном Telegram-канале ведомства отмечается, что 8 августа в городе прогнозируют сильный дождь, грозу и ветер до 15-20 м/с. Такая же погода ждет астанчан и завтра.

Напомним, неделю назад после непогоды в Нур-Султане жители столицы также испытывали проблемы – в Сети они делились роликами с затопленными улицами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1982235-potop-v-zdanii-universiteta-snyali-na-video-v-nur-sultane/