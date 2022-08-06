Генерал-майора полиции нашли мертвым в изоляторе в Алматы

Жайлаубек Халыкулы. Фото: online.zakon.kz

Генерал-майора полиции Жайлаубека Халыкулы обнаружили мертвым в следственном изоляторе в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК.

"Следственно-арестованного Халыкулы Ж. примерно в 7 утра обнаружил постовой контролер. Дежурная смена учреждения незамедлительно оказала первую медицинскую помощь. Несмотря на принимаемые меры, спасти подследственного не удалось.

Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть в результате механической асфиксии", – говорится в официальном сообщении КУИС.

По информации ведомства, на место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, представители прокуратуры и руководство областного ДУИС.

В настоящее время проводится служебная проверка, по результатам которой будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, генерал-майор полиции Жайлаубек Халыкулы, который в 2009-2016 годах возглавлял департаменты внутренних дел Алматинской и Акмолинской областей, был задержан в Алматы в мае этого года. Его подозревали в получении путем обмана денег и имущества от гражданина за прекращение в отношении него уголовного дела.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1982040-general-mayora-politsii-nashli-mertvym-v-izolyatore-v-almaty/