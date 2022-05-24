Генерал-майора полиции Жайлаубека Халыкулы задержали в Алматы

Жайлаубек Халыкулы. Фото: online.zakon.kz

Задержан генерал-майор полиции Жайлаубек Халыкулы, который в 2009-2016 годах возглавлял департаменты внутренних дел Алматинской и Акмолинской областей. Об этом сообщает Антикоррупционная служба Казахстана в своем официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, генерала изобличили 23 мая. Он подозревается в получении путем обмана денег и имущества от гражданина за прекращение в отношении него уголовного дела.

В тот же день Жайлаубек Халыкулы был задержан и водворен в изолятор временного содержания департамента полиции Алматы.

"В интересах следствия и в порядке ст.201 УПК РК иные данные досудебного расследования разглашению не подлежат", - пояснили в Антикоррупционной службе Казахстана.

В ведомстве добавили, что окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его вины будет принято судом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1970817-zaderzhan-general-mayor-politsii-zhaylaubek-halykuly/