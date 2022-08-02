Здание спорткомплекса затопило в Павлодаре во время дождя

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Здание нового спортивного комплекса "Спорт-сити" в Павлодаре затопило из-за разрушения водоотводной трубы. Инцидент прокомментировали в Управлении физической культуры и спорта области.

Кадры с места событий появились в паблике tipavlo.dar в Instagram. На кадрах можно увидеть, что вода потоком льется с потолка второго этажа и стекает на первый. Автор также показал затопленный коридор.

"В Спорт-сити внезапно открыли секцию плаванья", - пошутил автор видеоролика.

Кадр из видео: instagram.com/tipavlo.dar

Произошедшее прокомментировали в областном управлении физической культуры и спорта.

"Произошло разрушение водоотводной трубы ливневой системы. На место вызван подрядчик. Последствия аварии устраняются. Для просушки электрической арматуры принято решение приостановить тренировочный процесс до 8 августа", - заявили в ведомстве.

Спорткомплекс, а именно часть с футбольным манежем, была сдана в 2019 году, ледовая арена - в декабре прошлого года.

Отметим, накануне мы сообщали, что улицы Павлодара затопило после дождя. Пешеходы вынуждены были идти по лужам, а автомобили, которые погружались в воду почти на половину, глохли.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1981255-zdanie-sportkompleksa-zatopilo-v-pavlodare-vo-vremya-dozhdya/