Часть зернового элеватора обрушилась в порту Бейрута

Момент обрушение элеватора. Кадр из видео: twitter.com/Joyce_Karam

В столице Ливана Бейруте в результате пожара обрушилась часть зернового элеватора, которая находилась в аварийном состоянии после взрыва, произошедшего два года назад, передает The Guardian.

Как пишет издание, в июле в северном блоке элеватора возник пожар из-за брожения зерна. Пожарным не удалось потушить огонь, который продолжал тлеть неделями, а запах распространялся на близлежащие города. Власти попросили местных жителей не приближаться к этому месту в целях безопасности.

В результате пожара и произошло обрушение зернового элеватора.

Кроме того, отмечается, что часть элеватора находилась в аварийном состоянии после взрыва 4 августа 2020 года, в котором погибли более 200 человек.

Ранее официальные лица Ливана сообщали, что причиной пожара стали жара и брожение пшеницы на дне силосов. Однако они заявили, что если убрать зерно из элеваторов, то это тоже приведет к обрушению.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1981095-chast-zernovogo-elevatora-obrushilas-v-portu-beyruta-video/