Пожар бушует в порту Бейрута, где в 2020 году случился взрыв

Подар в порту в Бейруте, где случился взрыв. Кадр из видео: Twitter/Mojobeirut

В бейрутском порту, где в августе 2020 года случился взрыв, горит зернохранилище. Пожар не утихает уже неделю. Официальные лица утверждают, что ситуация "сложная", передает The National.

По словам временно исполняющего обязанности министра экономики и торговли Ливана Амина Саляма, пожар будет продолжаться, пока в зернохранилище находится пшеница. А его тушение может привести к обрушению силосов, где хранится зерно.

Последние были сильно повреждены во время трагических событий в августе 2020 года.

Официальные лица Ливана утверждают, что причиной пожара стали жара и брожение пшеницы на дне силосов. При этом если убрать зерно из силосов, то это тоже приведет к обрушению, сказал Салям.

Чиновник также заявил, что временное правительство "изучает лучший способ справиться с ситуацией, не прибегая к бессистемным решениям или сносу".

Катастрофа в порту Бейрута произошла вечером 4 августа 2020 года. Тогда прогремело два взрыва. Количество погибших - более 200 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1978712-pozhar-bushuet-v-portu-beyruta-gde-v-2020-godu-sluchilsya-vzryv/