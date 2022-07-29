При пожаре в хостеле в России погибли восемь человек (видео)

Вид на пожар в хостеле. Кадр из видео: t.me/breakingmash

В российской столице на первом этаже 16-этажного жилого дома, где расположен хостел, вспыхнул пожар. В результате происшествия погибли восемь человек, об этом говорится на сайте МЧС России.

Площадь пожара составила примерно 150 кв. метров. Пожарным удалось спасти одного человека со второго этажа здания.

"К сожалению, восемь человек обнаружены без признаков жизни. Трех человек осматривают медики", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар был ликвидирован в 00:47 по местному времени (3:47 по Нур-Султану).

Как пишет РИА Новости, по предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электрооборудования. В экстренных службах отметили, что, вероятно, люди погибли от отравления угарным газом.

Позднее врио начальника московского ГУМЧС Андрей Румянцев сообщил агентству, что причиной гибели постояльцев стали установленные решетки на окнах. Он добавил, что в хостеле была установлена пожарная сигнализация, но она не сработала.

В июне в результате пожара в переполненной тюрьме в колумбийском городе Толуа погиб 51 заключенный.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1980805-pri-pozhare-v-hostele-v-rossii-pogibli-vosem-chelovek-video/