51 человек погиб в результате пожара в переполненной тюрьме в Колумбии

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В результате пожара в переполненной тюрьме в колумбийском городе Толуа погиб 51 заключенный. Пожар вспыхнул во вторник ночью из-за начавшейся в учреждении драки, передает CNN.

28 июня примерно в два часа ночи в тюрьме города Толуа между заключенными началась потасовка. Один из отбывающих срок поджег матрас другого. Начался пожар, который быстро распространился по тюремному крылу. Работники тюрьмы не смогли потушить его самостоятельно, поэтому дожидались приезда пожарных.

"Персонал пенитенциарного учреждения пытался справиться с ситуацией самостоятельно, но пламя было слишком сильным, и им пришлось ждать прибытия пожарных, чтобы контролировать ситуацию", - сказал министр юстиции Колумбии Уилсон Руис.

В результате инцидента 51 заключенный погиб. 24 человека, включая охранников учреждения, пострадали.

Тюрьма в Толуа - учреждение средней безопасности. Там заключенные отбывают незначительные сроки или последние месяцы своего заключения.

Известно, что большинство тюрем в Колумбии переполнены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1976144-51-chelovek-pogib-v-rezultate-pozhara-v-perepolnennoy-tyurme-v-kolumbii/