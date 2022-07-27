Пожар произошел в одном из ЖК в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Пожар в одном из жилых комплексов произошел в Бостандыкском районе Алматы. Горела кровля кухни заведения быстрого питания, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

Пожарные и службы спасения работали по адресу микрорайон Керемет, 7, корпус 32.

Как сообщили в ведомстве, горела кровля кухни быстрого питания, расположенная на первом этаже 10-этажного дома.

Сотрудниками противопожарной службы была развернута пожарная автолестница, введены стволы, организована работа звеньев газодымозащитной службы.

Локализовать возгорание удалось в 10:56, справиться с огнем полностью в 10:58.

Напомним, около двух недель назад в Алматы загорелся трансформатор в одном из цехов в Ауэзовском районе города. Как оказалось, горел цех по переработке цветного металла.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1980392-pozhar-proizoshel-v-odnom-iz-zhk-v-almaty/