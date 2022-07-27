Пожар произошел в одном из ЖК в Алматы
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Пожар в одном из жилых комплексов произошел в Бостандыкском районе Алматы. Горела кровля кухни заведения быстрого питания, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.
Пожарные и службы спасения работали по адресу микрорайон Керемет, 7, корпус 32.
Как сообщили в ведомстве, горела кровля кухни быстрого питания, расположенная на первом этаже 10-этажного дома.
Сотрудниками противопожарной службы была развернута пожарная автолестница, введены стволы, организована работа звеньев газодымозащитной службы.
Локализовать возгорание удалось в 10:56, справиться с огнем полностью в 10:58.
Напомним, около двух недель назад в Алматы загорелся трансформатор в одном из цехов в Ауэзовском районе города. Как оказалось, горел цех по переработке цветного металла.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1980392-pozhar-proizoshel-v-odnom-iz-zhk-v-almaty/