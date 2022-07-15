Цех по переработке цветного металла горел в Алматы

Фото с места событий: ДЧС Алматы

Пожар произошел в Ауэзовском районе Алматы сегодня, 15 июля. Загорелся трансформатор в одном из цехов, передает корреспондент NUR.KZ cо ссылкой на пресс-службу городского ДЧС.

Кадры с места событий распространили в социальных сетях. На опубликованных видео можно заметить клубы черного дыма, поднимающиеся с места происшествия.

По информации ДЧС, сегодня в 06:59 пожарные расчеты направлены по повышенному рангу по адресу Ауэзовский район, проспект Райымбека 348 С.

Фото с места событий: ДЧС Алматы

Борцы с огнем прибыли через 6 минут. Они выявили горение электропечного трансформатора в цехе по плавке цветного металла на общей площади 150 кв. м с переходом на кровлю данного цеха.

"Создалась высокая температура из за горящего трансформаторного масла с угрозой его дальнейшего выброса, для тушения пожарные организовали пенную атаку", - рассказали в пресс-службе.

Фото с места событий: ДЧС Алматы

Пожарные смогли отстоять административное здание, а также прилегающие цеха и оборудование.

Причина пожара устанавливается. В ликвидации пожара задействовано 19 единиц техники и 63 человека, в том числе на место событий выезжал начальник ДЧС города Руслан Касыбаев.

Фото с места событий: ДЧС Алматы

Фото с места событий: ДЧС Алматы

Фото с места событий: ДЧС Алматы

Фото с места событий: ДЧС Алматы

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1978624-gustoy-dym-v-nizhney-chasti-almaty-napugal-gorozhan-foto-video/